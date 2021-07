3 % daň z Covidu

Covid si u nás vyberie svoju 3 % daň vo forme mŕtvych a drvivá väčšina z nich bude z radov nezaočkovaných. Na konci roku 2021 budú v Európe zomierať na Covid „len“ ľudia, ktorí sa tak sami rozhodli.

Prvé prípady ochorenia COVID19 (ďalej len „Covid“) sa objavili v Číne na konci roku 2019. Za približne rok a pol sa po svete prehnalo niekoľko vĺn a s rôznou intenzitou testovali kvalitu zdravotníckych systémov v jednotlivých štátoch sveta. Za dobu počas ktorej sme vystavení pôsobeniu Covidu sa na svete nakazilo viac ako 194 milionov ľudí a zomrelo viac ako 4,1 milióna ľudí. Na čele rebríčku s počtom úmrtí sú USA s viac ako 626 000 úmrtiami, nasleduje Brazília s 549 000 a India s viac ako 420 000 zomrelými. Z uvedených počtov je zrejmé, že z nakazených zomrú viac ako 2 % bez ohľadu na štát a kvalitu zdravotníctva. To však platí z celosvetového pohľadu.

Pri pohľade na naše Slovensko sú čísla ešte horšie. Počet nakazených Covidom do dnešného dňa prekročil 392 tisíc ľudí z ktorých zomrelo viac ako 12 500 Slovákov. To je viac obyvateľov ako majú niektoré okresné mestá Bytča, Myjava, Revúca alebo Svidník. Počet mŕtvych na Slovensku je teda po dvoch vlnách viac ako 3 % z nakazených.

Covid ako každý iný vírus tým ako sa šíri, tak sa mení on sám i jeho vlastnosti. Vedci začali označovať jednotlivé jeho varianty ako alfa, beta, gama, delta. Tvrdia, že delta – teda ten ktorého sa momentálne máme najviac obávať sa šíri oveľa jednoduchšie ako predchádzajúca prevládajúca britská alfa varianta. Už údajne netreba byť v kontakte s nakazeným niekoľko minút, ale stačí aby okolo Vás nakazený prešiel, kýchol alebo dýchol na vás a už máte problém...

Ako sa vyhnúť tomuto problému. Stačí sa zaočkovať. Také jednoduché. Dve dávky Pfaizeru, Moderny, Astry alebo Sputnika ?! a smrť na Covid by sa Vás už nemala týkať. Teda za predpokladu, že nepatríte medzi cca 10% ľudí u ktorých je očkovanie týmito vakcínami neúčinné. Potom Vám pomôže len kolektívna imunita, ku ktorej však máme ešte celkom ďaleko.

Ešte nemáme v SR zaočkovaných ani 45 % ľudí a už sa nám zasekáva očkovací stroj. Začínajú chýbať ľudia, ktorí by sa nechali dobrovoľne očkovať. Máme leto – korona takmer nikde v našej blízkosti nevyčíňa (denné počty mŕtvych sú minimálne – ak vôbec nejaké) a preto si myslíme, že vlastne očkovanie už vlastne ani nie je potrebné. (*za 24.7.2021 - zomrelo na svete na Covid viac ako 8 000 ľudí!).

Čo potrebujeme na to, aby sme zvýšili počty zaočkovaným a predišli tým zbytočným úmrtiam do budúcna u nás? Pripravovaná septembrová návšteva pápeža s povinnosťou očkovania pre ľudí, ktorí sa s ním chcú osobne stretnúť zatiaľ príliš rady na očkovanie nezvyšuje, rovnako ani ohlasovaná očkovacia lotéria – či bonus za očkovanie. Je to síce smutné, ale vyzerá to, že najlepší donucovací prostriedok pre ľudí na Slovensku bude samotný Covid – jeho tretia vlna na jeseň/zimu 2021. Ak začnú ľudia znovu zomierať v desiatkach denne, a nemocnice zaplnia stovky ťažko chorých, tak sa určite zvýšia aj počty ľudí ochotných sa nechať zaočkovať.

Niekedy sa ukazuje, že má človek krátku pamäť. Letné horúčavy, dovolenková sezóna nám dovolili zabudnúť na preplnené oddelenia v nemocniciach, chýbajúce chladiace boxy pre mrtvych pri nemocniciach. Rovnako sme už zabudli, že niektorí ľudia ešte pred pár mesiacmi boli ochotní podvádzať alebo podplácať len preto – aby mohli už byť zaočkovaní. Rovnako to bolo aj pred rokom cez leto a všetci dobre vieme - čo prišlo na jeseň ! Vieme a aj napriek tomu na to zabúdame.

Tak ako sa nám pomaly blíži nový školský rok, kráti sa aj čas na voľbu. Očkovať sa a žiť alebo neočkovať sa a zomrieť? To je otázka. Väčšina z nás má ešte možnosť voľby na rozdiel od tých 12 500 Slovákov, ktorí tú šancu na rozhodnutie nemali, nakoľko v čase keď zomierali žiadna vakcína ešte dostupná nebola. Koľkí z nich by sa boli zaočkovali a koľkí by to riskli bez očkovania? To už sa nedozvieme.

Zvyšných nezaočkovaných 50 % Slovákov ako sa zdá sa chce zahrať na testovacieho králika. Nech je však ich motivácia pre ne-zaočkovanie sa hociaká, je vysoko pravdepodobné, že aspoň 3 % z tých, ktorí sa nakazia tento pokus neprežije! Reinfekcie sú problémom s ktorým musia nezaočkovaní počítať tiež. Ak už raz niekto Covid prekonal, to vôbec nevylučuje, aby ochorel znovu. A taktiež mierny alebo bezpríznakový priebeh pri prvom nakazení neznamená, že pri opätovnom ochorení bude priebeh rovnako bezproblémový.

Očkuje sa od začiatku roku 2021. Sú štáty, ktoré majú zaočkovaných viac ľudí cca 70 % Británia, Kanada, Izrael a na druhej strane sú štáty, ktoré sa ešte k očkovaniu moc nedostali. Mnohé štáty Afriky, Ázie majú zaočkovanosť ľudí menej ako 10 %. Štastné to štáty z pohadu antivaxerov. Avšak len do času, kým sa v nich neobjaví nová vlna. Rozdiely v počte zomrelých pri vyššej zaočkovanosti sú totiž extrémne.

Príklad údaje k 24.7.2021

Veľká Británia s vysokým počtom zaočkovaných ľudí (takmer 70 %) má dnes pri počte viac ako 50 000 denne nakazených menej ako 100 zomrelých za deň. Pritom ešte v januári 2021 pri predchádzajúcej vlne mala Británia pri rovnakom počte denne nakazených denne viac ako 1 300 mŕtvych (vtedy ešte očkovanie nemali k dispozícii v dostatočnom množstve). V podobnej situácii ako bola Británia v zime je momentálne Rusko (zaočkovaných 23 %), ktoré má aktuálne pri dennom počte nakazených 25 000 denne viac ako 700 mŕtvych denne a Indonézia (zaočkovaných 16 %) nakazených denne 50 000 s viac ako 1 400 mŕtvymi denne.

Keďže Covidu je v podstate jedno, či je režim v krajine autoritatívny, demokratický, či ľavicový alebo pravicový je jediným zásadným rozdielom medzi Britániou, Ruskom a Indonéziou počet zaočkovaných. Myslím, že viac k uvedenej štatistike ani uvádzať netreba. Každý si dokáže urobiť názor sám.

Morálka Covidu?

Z morálneho hľadiska je Covid oproti iným infekčným ochoreniam špecifický v tom, že spôsobuje smrť starším pacientom oveľa častejšie ako mladým. Zo štatistiky počtu zomrelých mladých do 20 rokov na Covid vyplýva - že zomrie len cca 1 zo 100 000, avšak u ľudí nad 60 rokov je to 1 z 500. V priebehu roku 2020 zomierali ľudia preto, že účinná ochrana proti Covid neexistovala – na konci roku 2021 budú v Európe zomierať na Covid „len“ ľudia, ktorí sa tak sami rozhodli. Keďže sa malé deti sami rozhodovať nevedia je Covid z určitého uhlu pohľadu oveľa spravodlivejší ako iné ochorenia schopné spôsobiť človeku smrť bez ohľadu na jeho rozumovú a mentálnu vyspelosť.

Ak nič neurobíme, tak si Covid u nás vyberie svoju 3 % daň vo forme mŕtvych a drvivá väčšina z nich bude z radov nezaočkovaných. Takže ak sa chcete stať súčasťou štatistických tabuliek v počte mrtvych na Covid – tak stačí urobiť iba jednu vec. Ak máte vek nad 60 rokov alebo 40+ a nejakú tú nadváhu, vyšší krvný tlak alebo problémy so srdcom, či iné ochorenie, tak sa neočkujte a budúci rok sa možno v nejakom blogu bude písať aj o Vás.

V čase Covidu vlády ťažko budú prijímať opatrenia na znižovanie daní. Avšak bez ohľadu na politickú stranu by sa mali všetci pokúsiť túto daň znížiť čo najbližšie k nule. Každý z nás však musí k tomu prispieť svojim dielom a prinášať obete. Niekto bude stáť pred parlamentom, mávať Slovenskou vlajkou a brániť „právo na smrť“ pre našich dôchodcov a iní sa pôjdu zaočkovať.